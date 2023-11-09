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Російський суд дав полоненому захиснику Маріуполя 19 років тюрми

Окупанти звинувати Антона Чередника у нібито вбивстві мирного жителя в Маріуполі. 

Російський суд дав полоненому захиснику Маріуполя 19 років тюрми
Антон Чередник у російському суді у квітні 2023 року
Фото: EPA/UPG

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив українського військовополоненого Антона Чередника до 19 років у колонії суворого режиму з відбуванням перших трьох років у в'язниці.

Про це повідомляє Кавказ.Реалії. 

Антон Чередник потрапив у полон навесні 2022 року, в Росії його звинуватили у вбивстві мирного жителя в Маріуполі та спробі захоплення влади у самопроголошеній “республіці”.

Суд дав більший термін, ніж запитувала прокуратура, – там вимагали призначити йому 17 років колонії. 

Рішення суду поки що не набуло чинності, захист має намір його оскаржити. 

Наразі Антон Чередник залишається у слідчому ізоляторі у Ростові-на-Дону, його родина та незалежні адвокати не мають до нього доступу, інтереси українського полоненого представляє адвокат за призначенням.

Згідно з версією російського слідства, у березні минулого року Чередник застрелив цивільного начебто через те, що той не зміг правильно вимовити фразу українською мовою. 

За даними видання "Ґраті", Антон Чередник служив у морській піхоті ЗСУ, він опинився в полоні під час боїв за Маріуполь.

Крім вбивства, військовополоненого звинуватили у жорстокому поводженні з цивільним населенням, проходженні навчання для здійснення терористичної діяльності (так російське слідство розцінило його підготовку в українській армії), і в насильницькому захопленні влади в Маріуполі.

Нагадаємо, влітку цього року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що терористи "ДНР" засудили трьох українських військових за надуманими статтями.

У червні в Росії розпочалося судилище над 22 полоненими бійцями "Азову". Вони захищали Маріуполь і потрапили у полон у травні минулого року.

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