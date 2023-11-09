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Ще трьох дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію, – Прокудін

Дітей повернули разом із їхніми родинами. 

Ще трьох дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію, – Прокудін
Ілюстративне фото
Фото: скріншот відео

Ще трьох дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

“За цією радісною новиною – колосальна робота багатьох служб. Зокрема для того, щоб повернути дві родини, в яких виховуються діти, працювали Офіс Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, благодійна організація Save Ukraine, органи опіки та піклування, служба у справах дітей”, – написав Прокудін.

 

Він зазначив, що батьки та діти зараз працюють з психологами, їм надають необхідну медичну допомогу. 

“Вітаю сім’ї з поверненням. Бажаю якнайшвидше адаптуватися на новому місці. А ми допоможемо на всіх етапах. Загалом від початку 2023 року повернуто до України 146 дітей Херсонщини. І ми працюємо над тим, щоб усі наші діти знову були вдома”, - зазначив глава Херсонської ОВА.

Тим часом Канада пропонує створити коаліцію країн, що сприятиме поверненню вивезених у Росію українських дітей. Це стане продовженням плану Bring Kids Back UA Формули миру Зеленського.

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