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Окупанти вдарили по Корабельному району Херсона, є загиблий та поранені (оновлено)

Пошкоджені багатоповерхівки, приміщення пункту незламності та освітнього закладу. 

Окупанти вдарили по Корабельному району Херсона, є загиблий та поранені (оновлено)
Скріншот відео
Фото: Олександр Прокудін

Сьогодні після 11:00 російська армія обстріляла з тимчасово окупованого лівого берега Корабельний район Херсона. Через ворожий обстріл загинув чоловік, ще п'ятеро людей дістали поранення різного ступеню тяжкості. Серед постраждалих – волонтер. 

Про це повідомляє у Telegram начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

За його словами, внаслідок ворожого обстрілу постраждав чоловік. З осколковим переломом лівої гомілки його відвезли до лікарні. Також через ворожу атаку пошкоджені квартири у багатоповерхівках.

Оновлено 12:27. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін уточнив у Telegram, що внаслідок ворожих обстрілів Корабельного району пошкоджені багатоквартирні будинки, приміщення пункту незламності, освітній заклад та гаражі. 

Окупанти вбили 72-річного чоловіка, який під час обстрілу перебував на балконі. До лікарні доставили постраждалого з ушкодженою ногою. Ще один херсонець отримав легку контузію.

Оновлено 12:56. Стало відомо про ще трьох постраждалих внаслідок російського удару по мікрорайону Корабел. Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА. Двоє чоловіків, 21 та 64 років, дістали поранення середнього ступеня тяжкості. Їм надають медичну допомогу. Також внаслідок удару по освітньому закладу отримав травми 39-річний волонтер. Зараз він теж знаходиться у лікарні.

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Нагадаємо, сьогодні зранку російська армія обстріляла Білозерську громаду Херсонської області. Травми несумісні з життям отримала 50-річна жінка, яка перебувала на вулиці.

Протягом минулої доби ворог здійснив 85 обстрілів Херсонщини, випустивши 529 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА та авіації. Поранені двоє людей.

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