Росіяни обстріляли за добу 10 областей та 134 населених пункти

Протягом минулої доби, 8 листопада, російські війська обстріляли територію 10 областей України. Ворог використовував міномети, танки, ствольну артилерію, РСЗВ, ЗРК, ОТРК, БПЛА та тактичну авіацію.

Про це повідомляють обласні військові адміністрації та Міноборони України.

Ворог атакував 134 населених пункти та 94 об’єкти інфраструктури. Є загиблі та поранені серед цивільних, кількість жертв уточнюється.

У Чернігівській області вибухи лунали у Корюківському, Новгород-Сіверському та Чернігівському районах. У селі Медведівка Семенівської громади через обстріли пошкоджено чотири будинки. Пізно ввечері ворог обстріляв Семенівку, пошкоджено адмінбудівлі, гаражі, бібліотеку, житлові будинки, лінії електропередач.

У Сумській області вночі росіяни з міномета обстріляли Путивльську громаду. Зафіксовано більше 20 черг зі стрілецької зброї на території Шалигинської громади. Вчора ворог здійснив 27 обстрілів Сумщини з мінометів, артилерії, РСЗВ, АГС та вдарив FPV-дроном. Обстрілів зазнали Хотінська, Краснопільська, Миропільська, Білопільська, Путивльська, Шалигинська, Середино-Будська, Есманська, Зноб-Новгородська громади.

У Запорізькій області російські війська завдали ударів по 20 населених пунктах. Росіяни обстріляли із РСЗВ Малу Токмачку, Темирівку і Роботине, здійснили 21 атаку БпЛА по Новоданилівці, Червоному, Малинівці, Малій Токмачці, Левадному, Лугівському, Новопавлівці та Малих Щербаках. По Гуляйполю, Новоандріївці, Новодарівці, Чарівному, Полтавці, Левадному, Малинівці, Лугівському, Роботиному, Кам'янському, П'ятихатках, Малих Щербаках, Плавнях та інших прифронтових містах і селах прийшлося 107 артударів. Надійшло 14 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

У Дніпропетровській області вночі знищили ворожу ракету. Вісім разів учора агресори атакували Нікопольський район за допомогою дронів-камікадзе та артилерії. Під ударами були Нікополь, Мирівська, Червоногригорівська та Марганецька громади. Поранений 39-річний чоловік. Пошкоджені адмінбудівля та інфраструктурний об’єкт, 14 приватних будинків, 13 господарчих споруд, три автомобілі, лінії електропередач.

У Харківській області на Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема Ветеринарне, Козача Лопань Харківського району, Вовчанськ Чугуївського району, Куп’янськ. Росіяни завдали авіаударів по Петропавлівці Куп’янського району. На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Синьківки. Українські воїни відбили шість атак. У Куп'янську-Вузловому внаслідок обстрілів пошкоджено транспортну цивільну інфраструктуру. У Козачій Лопані Харківського району пошкоджено чотири приватні будинки, шість господарчих споруд, гараж. Внаслідок обстрілів Вовчанська Чугуївського району пошкоджено житловий будинок і дитсадок. У селі Ізюмське Ізюмського району внаслідок артобстрілу загинув чоловік 1975 р.н.

У Луганській області росіяни намагалися атакувати Новоєгорівку, однак ці спроби були відбиті. З мінометів та артилерії ворог поцілив по Білогорівці та Невському. За добу армія РФ здійснила 124 обстріли Луганщини (випустила 555 снарядів).

У Донецькій області росіяни обстріляли Авдіївку (житловий сектор, автобазу), Часів Яр (житловий сектор, гаражний кооператив, школу), Торецьк (житловий сектор), Гостре (Селидівську виправну колонію №72), Північне (житловий сектор), Бердичі (автодорогу), Довга Балку (околиці), Галицинівку (житловий сектор), Ласточкине (житловий сектор), Рай-Олександрівку (житловий сектор), Розкішне (житловий сектор). Пошкоджено 15 житлових будинків (з них два багатоквартирні), приміщення виправної колонії, 5 гаражів, школу, вантажний автомобіль, два легкові автомобілі. За добу на Донеччині двоє людей загинули та одна людина була поранена.

У Миколаївській області ворог завдавав артилерійських ударів по відкритій території біля села Солончаки Куцурубської громади.

В Одеській області війська РФ вдарили протирадіолокаційною ракетою Х-31П в напрямку одного з портів з літака тактичної авіації у Чорному морі. Ракета влучила в надбудову цивільного судна під прапором Ліберії в момент заходу в порт. Троє членів екіпажу (громадяни Філіппін) поранені, один з них госпіталізований. Лоцман загинув, працівник порту дістав поранення.

По Херсонській області загарбники здійснили 85 обстрілів (випустили 529 снарядів), з них по Херсону – три артилерійські обстріли (8 снарядів). Росіяни поцілили у райони 26 населених пунктів, стільникову вежу і пункт незламності у Бериславському районі. Вдень ворог вдарив по Дніпровському району Херсона. Постраждав 56-річний чоловік. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди. У Широкій Балці на російській міні підірвався 41-річний чоловік та був госпіталізований.