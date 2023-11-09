Уночі сили ППО збили ворожу ракету над Дніпропетровщиною

Цієї ночі Сили оборони збили керовану авіаційну ракету Х-59 над Дніпровським районом Дніпропетровської області.

Про це повідомляє у Telegram голова ДРО Микола Лукашук.

"Дякую оборонцям неба з ПвК "Схід", – написав він.

Також окупанти обстріляли Марганецьку громаду з артилерії. Минулося без постраждалих. В інших громадах області ніч пройшла тихо.

Нагадаємо, днями росіяни обстріляли Нікопольський район з артилерії та дронами-камікадзе. Через ворожі обстріли були пошкоджені 27 приватних будинків, 14 господарських споруд, два авто, а також газогони, лінії електропередач та п'ять сонячних панелей. Поранена 31-річна жінка.