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Уночі сили ППО збили ворожу ракету над Дніпропетровщиною

Інформація уточнюється.

Уночі сили ППО збили ворожу ракету над Дніпропетровщиною

Цієї ночі Сили оборони збили керовану авіаційну ракету Х-59 над Дніпровським районом Дніпропетровської області.

Про це повідомляє у Telegram голова ДРО Микола Лукашук.

"Дякую оборонцям неба з ПвК "Схід", – написав він.

Також окупанти обстріляли Марганецьку громаду з артилерії. Минулося без постраждалих. В інших громадах області ніч пройшла тихо.

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Нагадаємо, днями росіяни обстріляли Нікопольський район з артилерії та дронами-камікадзе. Через ворожі обстріли були пошкоджені 27 приватних будинків, 14 господарських споруд, два авто, а також газогони, лінії електропередач та п'ять сонячних панелей. Поранена 31-річна жінка.

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