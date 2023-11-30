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СБУ показала, як завдяки FPV-дронам контррозвідники знищили за день низку військової техніки росіян

Також вдалося ліквідувати двох окупантів на Запорізькому напрям.

СБУ показала, як завдяки FPV-дронам контррозвідники знищили за день низку військової техніки росіян
Фото: СБУ

На Запорізькому напрямі окупанти втратили за день низку військової техніки через атаки українських FPV-дронів.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Бійці з 13 Управління військової  контррозвідки СБУ суттєво ускладнили справи росіян на одному з найгарячіших напрямків.

За один день вдалося уразити:

  • військові вантажівки «Урал» і «Камаз», а також транспорт для передислокації ворожої піхоти;
  • зенітно-ракетний комплекс «Стріла-10»;
  • інженерну техніку, що обладнує позиції противника.

Також знищили двох окупантів, які намагалися втекти після української «бавовни».

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Нагадаємо, Сили спеціальних операцій ЗСУ, Служба безпеки та українська розвідка виявили та знищили російську вогнеметну систему ТОС-1А “Солнцепек”. На Херсонщині Сили оборони завдали удару по будівлі, де проходила нарада окупантів. Повідомляють про загиблих високопосадовців.

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