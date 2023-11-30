Також вдалося ліквідувати двох окупантів на Запорізькому напрям.

На Запорізькому напрямі окупанти втратили за день низку військової техніки через атаки українських FPV-дронів.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Бійці з 13 Управління військової контррозвідки СБУ суттєво ускладнили справи росіян на одному з найгарячіших напрямків.

За один день вдалося уразити:

військові вантажівки «Урал» і «Камаз», а також транспорт для передислокації ворожої піхоти;

зенітно-ракетний комплекс «Стріла-10»;

інженерну техніку, що обладнує позиції противника.

Також знищили двох окупантів, які намагалися втекти після української «бавовни».

Нагадаємо, Сили спеціальних операцій ЗСУ, Служба безпеки та українська розвідка виявили та знищили російську вогнеметну систему ТОС-1А “Солнцепек”. На Херсонщині Сили оборони завдали удару по будівлі, де проходила нарада окупантів. Повідомляють про загиблих високопосадовців.