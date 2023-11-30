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На Одещині затримали двох чоловіків при спробі незаконно виїхати з України

Організатор вів нелегалів онлайн, відстежуючи їхню геопозицію з-за кордону.

На Одещині затримали двох чоловіків при спробі незаконно виїхати з України
Фото: Пресслужба ДПСУ

Ще двоє громадян України намагались незаконно виїхати з Одеської області до Молдови.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“По прибутті в Молдову, кожен із них мав сплатити організатору $3000”, - розповіли прикордонники.

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Організатора не вдалось затримати, оскільки той завчасно подбав про свою безпеку. Він вів нелегалів онлайн, відстежуючи їхню геопозицію з-за кордону.

Наразі організатора розшукують, на двох втікачів склали адмінпротоколи.

Нагадаємо, співробітники Держприкордонслужби у Одеській області викрили “шлюбну агенцію”, яка допомагала чоловікам виїхати за кордон.

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