На Одещині затримали двох чоловіків при спробі незаконно виїхати з України

Ще двоє громадян України намагались незаконно виїхати з Одеської області до Молдови.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“По прибутті в Молдову, кожен із них мав сплатити організатору $3000”, - розповіли прикордонники.

Організатора не вдалось затримати, оскільки той завчасно подбав про свою безпеку. Він вів нелегалів онлайн, відстежуючи їхню геопозицію з-за кордону.

Наразі організатора розшукують, на двох втікачів склали адмінпротоколи.

Нагадаємо, співробітники Держприкордонслужби у Одеській області викрили “шлюбну агенцію”, яка допомагала чоловікам виїхати за кордон.