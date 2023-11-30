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На Закарпатті запроваджують перевірку документів у всіх жителів

Зміни набирають чинності вже з 1 грудня.

На Закарпатті запроваджують перевірку документів у всіх жителів
Фото: dnepr.express

З 1 грудня у Закарпатськй області запроваджують перевірку документів у всіх жителів регіону. Таке рішення запровадила Рада оборони області. Відповіднийе розпорядження опубліковано на сайті Закарпатської обласної військової адміністрації.

"Такі заходи здійснюються відповідно до Порядку перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 29 грудня 2021 року №1456", – пише пресслужба ОВА.

Зокрема, будуть призначені коменданти районів і міст Закарпатської області, які визначать уповноважених осіб для здійснення перевірки документів. Відповідні зміни діятимуть впродовж воєнного стану на території України.

Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в УкраїніВоєнний стан продовжили з 16 листопада на 90 днів – до 14 лютого 2024 року.

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