На Закарпатті запроваджують перевірку документів у всіх жителів

З 1 грудня у Закарпатськй області запроваджують перевірку документів у всіх жителів регіону. Таке рішення запровадила Рада оборони області. Відповіднийе розпорядження опубліковано на сайті Закарпатської обласної військової адміністрації.

"Такі заходи здійснюються відповідно до Порядку перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 29 грудня 2021 року №1456", – пише пресслужба ОВА.

Зокрема, будуть призначені коменданти районів і міст Закарпатської області, які визначать уповноважених осіб для здійснення перевірки документів. Відповідні зміни діятимуть впродовж воєнного стану на території України.

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