Суд арештував криптовалюту ексголови Держспецзв’язку Щиголя

Серед арештованого - Tether USDT, TRX і біткойни на суму 1,5 млн дол в еквіваленті.

Вищий антикорупційний суд наклав арешт на криптоактиви, як знайшли в ексголови Держспецзв’язку Юрія Щиголя.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро.

Серед арештованого - 1,2 млн одиниць Tether USDT (на момент викриття – 1,2 млн дол.), 331 одиниць TRX (35 дол.) та 6,9 біткоїнів (275 тис. дол.).

Нагадаємо, Щиголю інкримінують заволодіння 62 млн грн коштів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України при закупівлі програмного забезпечення.

Окрім нього до відповідальності притягують ще п'ятьох осіб.

Днями за ексочільника Держспецзв’язку внесли заставу і він вийшов з-під варти. Також ВАКС взяв під варту заступника Щиголя Віктора Жору.