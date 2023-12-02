Німецький концерн Rheinmetall запустить свій завод в Україні вже наступного року

У підприємстві очікують укласти з Україною угоду щодо виробництва бронетранспортерів Fuchs і бойових машин піхоти Lynx.

Свій перший завод в Україні німецький оборонний завод Rheinmetall планує запустити вже у 2024 році. Поки компанія очікує, що вони до початку 2024 року укладуть з Україною угоду щодо виробництва бронетранспортерів Fuchs і бойових машин піхоти Lynx. Про це розповів генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер, пише Reuters.

"Після підписання контракту ми хочемо закінчити перший Fuchs протягом шести-семи місяців, а перший Lynx протягом 12-13 місяців", — зазначив Паппергер.

За його словами, концерн планує виробляти Fuchs в Україні вже з кінця літа 2024 року. А ось щодо бойової машини піхоти, то додведеться чекати до літа 2025 року.

При цьому про виробництво танків Panther мова поки що не йдеться.

Нагадаємо, німецький концерн Rheinmetall повідомив, що отримав замовлення від уряду України на поставку 25 танків Leopard 1А5 у наступному році. Фінансування надає федеральний уряд Німеччини.