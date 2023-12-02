Уночі Сили ППО знищили 10 з 11 ворожих "шахедів" і ракету Х-59

У ніч на 2 грудня російська армія атакувала Україну 11-ма ударними БпЛА типу "Shahed". Сили ППО збили 10 з 11 ворожих безпілотників у межах Одеської області. Про це повідомили у Повітряних силах.

"У ніч на 2 грудня 2023 року противник атакував 11-ма ударними БпЛА типу "Shahed" з мису Чауда (Крим) та керованою авіаційною ракетою з повітряного простору окупованої Запорізької області", — йдеться у повідомленні.

В результаті бойової роботи протиповітряною обороною Сил оборони України знищено 10 ударних БпЛА "Shahed-136/131" в межах Одеської області та одну керовану авіаційну ракету Х-59 на Дніпропетровщині.

Нагадаємо, у ніч на 30 листопада росіяни атакували Україну 20-ма ударними безпілотниками типу Shahed з окупованого Криму та Приморсько-Ахтарська (РФ). Силами ППО знищено 14 з 20 "шахедів".