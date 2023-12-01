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Через шторм в тимчасово окупованому Криму загинули 5 людей

Стихія торкнулася 320 кримських населених пунктів.

Через шторм в тимчасово окупованому Криму загинули 5 людей

Жертвами шторму у Криму стали п'ятеро людей.

Про це повідомляють “Крим. Реалії” з посиланням на голову окупаційної адміністрації Сергія Аксьонова.

Загалом від негоди постраждали 12 людей. Стихія торкнулася 320 населених пунктів у 18 муніципальних утвореннях. 

Крім того, у 273 населених пунктах було порушено електропостачання. Без електроенергії перебувало понад 500 тис. людей. Було зареєстровано і 125 випадків обмеження теплопостачання, 873 – із пошкодженням покрівель будівель та споруд.

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Також значно постраждали берегоукріплювальні споруди, пляжі та набережні у містах Ялта, Алушта, Євпаторія, Феодосія, Керч, Судак, а також у приморських сільських населених пунктах.

Раніше глава окупаційного МНС Сергій Садаклієв повідомляв, що попередня шкода від шторму в Криму склала 39,7 млрд рублів. 

Нагадаємо, у тимчасово окупованому росіянами Севастополі шторм пошкодив у музеї "Херсонес Таврійський" найвідомішу базиліку.

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