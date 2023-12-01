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Прикордонники збили на Сумщині три російських дрони-камікадзе

Один з них приземлили за допомогою антидронової рушниці.

Прикордонники збили на Сумщині три російських дрони-камікадзе
Фото: ДПСУ

Українські прикордонники продовжують знищувати російські безпілотники.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Охоронці кордону разом з бійцями однієї з бригад Сил оборони помітили наближення ворожих дронів та відкрили вогонь зі стрілецької зброї”, - йдеться у повідомленні. 

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Внаслідок обстрілу два БпЛА росіян вибухнули в повітрі. 

Третій безпілотник бійці ДПСУ приземлили за допомогою антидронової рушниці.

Нагадаємо, на початку листопада на Запорізькому напрямку прикордонники знищили три ворожі FPV-дрони.

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