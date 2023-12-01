Прикордонники збили на Сумщині три російських дрони-камікадзе

Українські прикордонники продовжують знищувати російські безпілотники.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
“Охоронці кордону разом з бійцями однієї з бригад Сил оборони помітили наближення ворожих дронів та відкрили вогонь зі стрілецької зброї”, - йдеться у повідомленні.
Внаслідок обстрілу два БпЛА росіян вибухнули в повітрі.
Третій безпілотник бійці ДПСУ приземлили за допомогою антидронової рушниці.
Нагадаємо, на початку листопада на Запорізькому напрямку прикордонники знищили три ворожі FPV-дрони.