Прикордонники збили на Сумщині три російських дрони-камікадзе

Один з них приземлили за допомогою антидронової рушниці.

Українські прикордонники продовжують знищувати російські безпілотники.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Охоронці кордону разом з бійцями однієї з бригад Сил оборони помітили наближення ворожих дронів та відкрили вогонь зі стрілецької зброї”, - йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу два БпЛА росіян вибухнули в повітрі.

Третій безпілотник бійці ДПСУ приземлили за допомогою антидронової рушниці.

Нагадаємо, на початку листопада на Запорізькому напрямку прикордонники знищили три ворожі FPV-дрони.