12 років тюрми за державну зраду отримали два бойовики, що воювали проти Сил оборони під Авдіївкою і Бахмутом

Вони потрапили у полон до українців під час боїв за ці міста.

Завдяки доказовій базі Служби безпеки 12 років ув'язнення отримали два зрадники, які воювали проти Сил оборони під Авдіївкою і Бахмутом.

Про це йдеться на сайті СБУ.

Зловмисники потрапили у полон українських захисників під час запеклих боїв під згаданими містами.

Одним із засуджених є бойовик з позивним «КВН», який напередодні 24 лютого 2022 року приєднався до окупаційних угруповань Південного військового округу Росії. Зловмисника зарахували до складу 5-ї мотострілецької бригади, видали автомат Калашникова та боєприпаси до нього.

Спершу зловмисник будував фортифікаційні укріплення росіян на Херсонському та Миколаївському напрямках. Згодом він брав безпосередню участь у бойових діях проти Сил оборони під Мар’їнкою та в районі Красногорівки на Донеччині.

Інший бойовик на прізвисько «Кондрат» перебував у складі одного з окупаційних угруповань РФ на посаді гранатометника. У лавах загарбників він спочатку облаштовував російські укріпрайони та блокпости поблизу Сєвєродонецька у Луганській області. Потім обстрілював бойові позиції українських захисників неподалік Кліщіївки на Донеччині.

На підставі зібраних доказів суд визнав обох зловмисників винними за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, цього місяця шестеро бойовиків, які штурмували позиції ЗСУ під Авдіївкою та Бахмутом, отримали тюремні терміни.

На Хмельниччині 15 років ув'язнення отримав ворожий агент, який збирав розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони.