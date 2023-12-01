Слідство стверджує, що серед клієнтів підпільних рейсів були колаборанти, які намагалися виїхати до РФ, щоб втекти від правосуддя.

Служба безпеки заявила, що заблокувала у Запоріжжі канал незаконних пасажирських перевезень до Росії і тимчасово окупованих регіонів України та у зворотному напрямку.

За матеріалами справи, серед клієнтів підпільних рейсів були колаборанти, які намагалися виїхати до РФ, щоб втекти від правосуддя. Нелегальні поїздки за межі України здійснювали двома автобусами під виглядом комерційної діяльності місцевого автотранспортного підприємства.

Встановлено, що маршрут у бік Росії пролягав через декілька європейських країн. Для безперешкодного пересування по території країни-агресора фігуранти платили до бюджету РФ податки та збори. Кінцевим «пунктом призначення» нелегальних перевезень були тимчасово окуповані райони на сході та півдні України, куди автобуси заїжджали з території Росії.

Вартість квитка на такий рейс становила 350 американських доларів в одну сторону.

Для проїзду по тимчасово захоплених територіях нашої держави зловмисники співпрацювали з представниками місцевих окупаційних адміністрацій.

Серед іншого – фігуранти отримували від російських загарбників «замовлення» на приховане вивезення їхніх поплічників з підконтрольної Україні території.

Таким нелегальним «трафіком» хотіла скористатись мешканка тимчасово окупованої частини Запоріжжя, яка «допомагала» агресору проводити псевдовибори до місцевих «законодавчих зборів РФ».

Згодом зловмисниця виїхала до Вінниччини, щоб приховати у родичів гроші, які отримала від загарбників за проведення фейкового плебісциту.

Після цього вона збиралась замовити «квиток у зворотному напрямку» через фігурантів-перевізників. Втім, співробітники СБУ своєчасно викрили колаборантку і затримали її.

Як встановило слідство, нелегальні перевезення організував мешканець Запоріжжя, який раніше відбував покарання за розбій.

За наявними даними, щомісяця ділки «заробляли» до 1 млн грн.

Наразі всім трьом фігурантам повідомлено про підозру за чч. 2, 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України ).

Нагадаємо, у Миколаєві та у селищі під Херсоном затримали двох колаборанток, які примушували херсонців брати участь у псевдореферендумі. Під час виїзного “голосування” колаборанток супроводжували озброєні бойовики.