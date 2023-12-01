ЄС вводить санкції проти так званої “ПВК “Редут”, але розслідувачі з’ясували, що це – не головна компанія ГРУ Росії у війні проти України.

Журналісти проєктів Радіо Свобода «Схеми» та «Система» у спільному розслідуванні виявили, що російське Головне розвідувальне управління (ГРУ) створило фантомну “приватну військову компанію” (“ПВК”) для вербування тисяч росіян на війну проти України.

Повсюдне використання абревіатури «ПВК» у випадку з «Редутом» може вводити в оману. Як з'ясували журналісти, «Редут», що воює зараз в Україні, – це не приватна і не компанія, а створена і керована державою схема найму людей на війну проти України, замаскована під «ПВК». Деякі вербувальники так і називають її: «система Редут».

За підрахунками «Системи», що ґрунтуються на відкритих даних і розмовах із рекрутерами та родичами найманців, всього до «системи Редут» входять щонайменше 20 російських збройних формувань найрізноманітнішого штибу.

Фото: Радіо Свобода

Усі ці загони об'єднує одне: схема, за якою вони укладають контракти з так званими «добровольцями». Найманець підписує договір із неіснуючою компанією, приписується до «віртуальної» або існуючої військової частини – і в підсумку отримує гроші від Міністерства оборони Росії. Саме цей механізм і називається «системою Редут».

Гроші, які вербувальники пропонують найманцям, більш-менш однакові: від 110 тисяч рублів – це під час тренування на полігоні, від 220 тисяч рублів (1200-2500 доларів) – за участь у бойових діях на території України. Це втричі більше за середню російську зарплату. Плюс учасникам збройних формувань обіцяють великі виплати за поранення і смерть.

Гроші найманцям за рідкісними винятками виплачують готівкою, причому до другої половини 2022 року зарплату видавали в доларах. Пізніше «Редут» повністю перейшов на виплати в рублях.

«Редут», який воює в Україні і який часто помилково називають «приватною військовою компанією», відрізняється від, наприклад, «ЧВК «Вагнер» тим, що його керівники – непублічні люди. Навіть самі найманці «Редуту» часто знають тільки позивний свого командира. Однак інформація, яку журналісти «Системи» отримали від джерел, із розмов із рекрутерами та з відкритих даних, дає підстави стверджувати, що розрізнені загони «Редуту» контролюються з єдиного центру: Міністерством оборони та, зокрема, – ГРУ.

Формально в Росії не існує «приватних військових компаній», проте саме так, наприклад, називали формування «ПВК «Вагнер» – армію найманців, яка офіційно не входить до складу збройних сил РФ. Тривалий час російське керівництво заперечувало будь-які зв'язки з «Вагнером», запевняючи західних партнерів, що це самостійний незалежний від влади підрозділ. Однак після короткострокового заколоту керівника «Вагнера» Євгена Пригожина Володимир Путін публічно заявив: «ПВК «Вагнер» спонсорувалася з російського бюджету.

Ймовірно, обрана кураторами з розвідки назва системи – «Редут» – дала змогу заховати слід серед тисяч однойменних приватних охоронних підприємств і заплутати розслідувачів, які шукали «другого Пригожина».

Справа в тому, що в Росії існує як мінімум одна організація з назвою «Редут», яка дійсно була пов'язана з невеликою «приватною військовою компанією». Це організація «Редут-безпека», очолювана одним із творців так званої ПВК «Слов’янський корпус» Євгеном Сидоровим (його разом із бізнесменом Костянтином Мірзаянцем пов’язували з цією «ПВК»). Під її управлінням у Сирії тривалий час діяла невелика, у кілька сотень людей, група російських найманців, яку також називали «ПВК «Щит».

Ця компанія, «Редут-безопасность», навіть потрапила в санкційні списки США, як така, що нібито відповідає за весь «Редут», який воює зараз в Україні. Однак, як показало розслідування «Системи» і «Схем», це точно не головна компанія для всіх формувань, які зараз воюють в Україні на боці Росії і які називають себе «редутівцями».

Нагадаємо, нещодавно вагнерці вперше отримали посвідчення ветеранів. Найманці отримуватимуть офіційні премії.