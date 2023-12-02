"Укренерго" відновило роботу одної із високовольтних ліній ЗАЕС

Наразі станція вже перейшла з резервної на нормальну схему живлення

НЕК "Укренерго" відновило роботу одної із високовольтних ліній Запорізької атомної станції. Наразі ЗАЕС вже перейшла з резервної на нормальну схему живлення.

Про це повідомили у НЕК "Укренерго".

Зазначається, що ЗАЕС втратила зв’язок з енергосистемою вночі під час чергової російської атаки. Енергозабезпечення споживачів на Запоріжжі та Дніпропетровщині не припинялося, задіяні резервні лінії для забезпечення їхніх потреб.

"Диспетчери "Укренерго" змогли повернути в роботу основну магістральну лінію енергоживлення ЗАЕС класом напруги 750 кВ. Наразі Запорізька атомна станція отримує електроенергію, яка необхідна для її безпечної роботи, з об’єднаної енергосистеми України", — ідеться у повідомленні.

Ремонтні бригади Укренерго розпочнуть відновлення пошкоджених високовольтних ліній, як тільки дозволить безпекова ситуація.

Нагадаємо, у ніч на 1 грудня на Запорізькій АЕС відбувся повний блекаут. Через це ЗАЕС перейшла на живлення власних потреб від дизельгенераторів. Найбільша загроза безпеці в такому стані існує на 4 енергоблоці.