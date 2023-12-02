Колишній головнокомандувач ЗСУ Муженко вважає, що Україні треба перейти в оборону і повністю переформатувати фронт
Колишній головнокомандувач ЗСУ Муженко вважає, що Україні треба перейти в оборону і повністю переформатувати фронт
На війні загинув ексфутболіст Роман Годований
На війні загинув ексфутболіст Роман Годований
На Львівщині створюють зенітний комплекс, який позиціонують аналогом німецького Gepard, – Козицький
На Львівщині створюють зенітний комплекс, який позиціонують аналогом німецького Gepard, – Козицький
​Данінг, Крюгер і план замислу
​Данінг, Крюгер і план замислу
​Шмигаль: Українські пенсіонери отримають щомісячну доплату до пенсії залежно від віку
​Шмигаль: Українські пенсіонери отримають щомісячну доплату до пенсії залежно від віку
Прикордонники не пропустили Порошенка в закордонне відрядження (доповнено)
Прикордонники не пропустили Порошенка в закордонне відрядження (доповнено)
Корнієнко назвав причину скасування відрядження Порошенка
Корнієнко назвав причину скасування відрядження Порошенка
Чи справді Захід зменшує рівень допомоги, щоб змусити нас до переговорів?
Чи справді Захід зменшує рівень допомоги, щоб змусити нас до переговорів?
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
ГоловнаСуспільствоВійна

"Укренерго" відновило роботу одної із високовольтних ліній ЗАЕС

Наразі станція вже перейшла з резервної на нормальну схему живлення

"Укренерго" відновило роботу одної із високовольтних ліній ЗАЕС

НЕК "Укренерго" відновило роботу одної із високовольтних ліній Запорізької атомної станції. Наразі ЗАЕС вже перейшла з резервної на нормальну схему живлення.

Про це повідомили у НЕК "Укренерго".

Зазначається, що ЗАЕС втратила зв’язок з енергосистемою вночі під час чергової російської атаки. Енергозабезпечення споживачів на Запоріжжі та Дніпропетровщині не припинялося, задіяні резервні лінії для забезпечення їхніх потреб.

"Диспетчери "Укренерго" змогли повернути в роботу основну магістральну лінію енергоживлення ЗАЕС класом напруги 750 кВ. Наразі Запорізька атомна станція отримує електроенергію, яка необхідна для її безпечної роботи, з об’єднаної енергосистеми України", — ідеться у повідомленні. 

Ремонтні бригади Укренерго розпочнуть відновлення пошкоджених високовольтних ліній, як тільки дозволить безпекова ситуація. 

Нагадаємо, у ніч на 1 грудня на Запорізькій АЕС відбувся повний блекаут. Через це ЗАЕС перейшла на живлення власних потреб від дизельгенераторів. Найбільша загроза безпеці в такому стані існує на 4 енергоблоці.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies