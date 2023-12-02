У Дніпрі пролунали вибухи

Сьогодні вранці у Дніпрі було чути звуки вибухів. Після цього у Дніпропетровській області було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє "Суспільне" та Повітряні сили України.

У місцевих пабліках з'явилася інформація про гучні вибухи у Дніпрі. Також, у Повітряних силах ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога.

Так, у Кіровоградській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській наразі є загроза балістики.

Повітряні силипросять жителів цих областей перебувати в укриттях.

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