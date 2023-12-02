За добу Сили оборони знищили ще 1070 окупантів

Впродовж доби Сили оборони знищили ще 1070 росіян, а також 7 ворожих танків. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.12.23 орієнтовно склали близько 331 110 особового складу. Про це йдеться у зведенні Генштабу.
Також за добу було знищено:
танків ‒ 5571 (+7) од,
бойових броньованих машин ‒ 10385 (+13) од,
артилерійських систем – 7941 (+10) од,
РСЗВ – 913 (+1) од,
засоби ППО ‒ 602 (+0) од,
літаків – 323 (+0) од,
гелікоптерів – 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5994 (+18),
крилаті ракети ‒ 1568 (+1),
кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 10410 (+11) од,
спеціальна техніка ‒ 1138 (+1)
Дані уточнюються.
Нагадаємо, протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення.