За добу Сили оборони знищили ще 1070 окупантів

Впродовж доби Сили оборони знищили ще 1070 росіян, а також 7 ворожих танків. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.12.23 орієнтовно склали близько 331 110 особового складу. Про це йдеться у зведенні Генштабу.

Також за добу було знищено:

Фото: Генштаб

танків ‒ 5571 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 10385 (+13) од,

артилерійських систем – 7941 (+10) од,

РСЗВ – 913 (+1) од,

засоби ППО ‒ 602 (+0) од,

літаків – 323 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5994 (+18),

крилаті ракети ‒ 1568 (+1),

кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 10410 (+11) од,

спеціальна техніка ‒ 1138 (+1)

Дані уточнюються.

Нагадаємо, протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення.