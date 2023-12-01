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Російська армія обстріляла три громади Сумщини

За день у області пролунали 20 вибухів.

Російська армія обстріляла три громади Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 1 грудня, російських обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська та Середино-Будська громади Сумської області. 

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА. 

Всього протягом дня росіяни здійснили чотири обстріли Сумської області, було зафіксовано 20 вибухів. 

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По Білопільській громаді росіяни вдарили з артилерії та мінометів.

Крім того, Середино-Будську та Краснопільську громади окупаційна армія атакувала з мінометів.

Нагадаємо, прикордонники збили на Сумщині три російських дрони-камікадзе. Один з них приземлили за допомогою антидронової рушниці.

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