З тимчасово окупованих територій вдалось повернути двох дітей

Разом з дітьми забрали і їх батьків.

Команді Save Ukraine вдалося забрати з тимчасово окупованої території України двох малолітніх дітей разом з батьками.

Про це повідомив очільник організації Save Ukraine Микола Кулеба.

“Окупаційна влада примушувала батьків змінювати українські свідоцтва про народження дітей на документи російського зразка, а батька намагалися поставити на військовий облік”, - написав Кулеба.

Втім, родина змогла вирватися й приїхати в Україну, і зараз вона у безпеці.

Усього команді Save Ukraine вдалося повернути з РФ та тимчасово окупованих територій 213 українських дітей.

Нагадаємо, на території РФ Україна починає інформаційну кампанію «Знаєш – скажи!», щоб повернути депортованих дітей. Кампанію реалізує телеканал FREEДОМ, для зворотного зв'язку працюватиме телеграм-чат «Я тут» (@ia_tuut).

Раніше Уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що у Росії триває масове усиновлення дітей, яких РФ незаконно депортувала з окупованих нею українських територій. Наразі є підтверджені дані про 386 дітей.