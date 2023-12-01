У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Кіссінджер, який не зрозумів Путіна
Кіссінджер, який не зрозумів Путіна
Прикордонники не пропустили Порошенка в закордонне відрядження (доповнено)
Прикордонники не пропустили Порошенка в закордонне відрядження (доповнено)
Чи справді Захід зменшує рівень допомоги, щоб змусити нас до переговорів?
Чи справді Захід зменшує рівень допомоги, щоб змусити нас до переговорів?
На Закарпатті запроваджують перевірку документів у всіх жителів
На Закарпатті запроваджують перевірку документів у всіх жителів
​Промислова ставка Верховного головнокомандувача
​Промислова ставка Верховного головнокомандувача
​Данінг, Крюгер і план замислу
​Данінг, Крюгер і план замислу
СБУ прийшла з обшуками в Почаївську лавру: клірики ставили під сумнів суверенність України і ображали іудеїв (доповнено)
СБУ прийшла з обшуками в Почаївську лавру: клірики ставили під сумнів суверенність України і ображали іудеїв (доповнено)
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
ГоловнаСуспільствоВійна

З тимчасово окупованих територій вдалось повернути двох дітей

Разом з дітьми забрали і їх батьків.

З тимчасово окупованих територій вдалось повернути двох дітей
Фото: Save Ukraine

Команді Save Ukraine вдалося забрати з тимчасово окупованої території України двох малолітніх дітей разом з батьками.

Про це повідомив очільник організації Save Ukraine Микола Кулеба.

“Окупаційна влада примушувала батьків змінювати українські свідоцтва про народження дітей на документи російського зразка, а батька намагалися поставити на військовий облік”, - написав Кулеба.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Втім, родина змогла вирватися й приїхати в Україну, і зараз вона у безпеці. 

Усього команді Save Ukraine  вдалося повернути з РФ та тимчасово окупованих територій 213 українських дітей.

Нагадаємо, на території РФ Україна починає інформаційну кампанію «Знаєш – скажи!», щоб повернути депортованих дітей. Кампанію реалізує телеканал FREEДОМ, для зворотного зв'язку працюватиме телеграм-чат «Я тут» (@ia_tuut).

Раніше Уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що у Росії триває масове усиновлення дітей, яких РФ незаконно депортувала з окупованих нею українських територій. Наразі є підтверджені дані про 386 дітей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies