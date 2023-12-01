Головне за п'ятницю, 1 грудня: бої під Бахмутом, інтерв'ю Зеленського Associated Press, блокада на кордоні зі Словаччиною

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 67 бойових зіткнень.

Ворог завдав двох ракетних та 17 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Українські бійці відбили 18 атак росіян на Бахмутському напрямку. Ворог вів штурмові дії в районах Григорівки, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 1 грудня – в нашій новині.

У Бурятії на Байкало-Амурській залізничній магістралі вибухнув ще один потяг з паливом. Як зазначають наші джерела, цей підрив став другим етапом спецоперації СБУ із виведення з ладу цієї важливої залізничної магістралі. Її росіяни використовують у тому числі й для військової логістики.

Перший вантажний потяг вибухнув безпосередньо в Північномуйському тунелі. Для продовження руху росіяни почали використовувати об'їзний шлях, що проходить через "Чортів міст". Співрозмовники сказали, що саме на це розраховувала СБУ: під час проїзду потяга по цьому високому 35-метровому мосту спрацювали закладені в нього вибухові пристрої.

Як пишуть російські телеграм-канали, від вибуху загорілися шість цистерн. Для гасіння пожежі приїхав навіть пожежний потяг.

"Російським спецслужбам варто звикати, що наші люди – всюди. Навіть в далекій бурятії", – прокоментували джерела.

Президент Володимир Зеленський занепокоєний тим, що через війну на Близькому Сході Україна може втратити світову увагу та ресурси, необхідні для захисту від Росії. Наслідки зміни уваги міжнародної спільноти вже є, сказав він у інтерв'ю Associated Press.

Українці розуміють, що їм "потрібно боротися за увагу до повномасштабної війни", сказав він. "Ми не повинні дозволити людям забути про війну тут".

Ця зміна фокусу може призвести до зменшення економічної та військової допомоги Україні. Посадовці США та Європи продовжували відвідувати Київ після нападу на Ізраїль 7 жовтня, але Зеленський все одно має занепокоєння.

Коментуючи результати соцопитування в США, які показали, що майже половина американців вважають допомогу Україні надмірною, президент сказав, що "вибір американців – це вибір американців". Але він стверджує, що, допомагаючи Україні, американці допомагають і собі.

"У випадку України, якщо стійкість сьогодні зазнає невдачі через відсутність допомоги та нестачу зброї та фінансування, це означатиме, що Росія, швидше за все, вторгнеться в країни НАТО", – сказав він, додавши, що тоді воювати доведеться дітям Америки.

Перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко пояснив причини скасування закордонного відрядження нардепа Петра Порошенка. Саме він видав розпорядження про скасування цього відрядження.

За словами Корнієнка, Порошенко вказав основною підставою участь у непарламентському заході. Про це він сказав у ефірі телемарафону. "Він вказував як основну підставу участь у непарламентському заході, у форумі партійному. Це міжнародний демократичний союз, це спільнота партій. Напевно, туди входить партія "Європейська солідарність". І він писав про те, що паралельно з цим будуть ще якісь там зустрічі високого рівня. За нашими внутрішніми документами, внутрішніми принципами, участь у саме партійних заходах, вона допускається. Але коли надійшов лист ДСК (для службового користування – ред.), який не можу коментувати, відповідно, далі ми вимушені були скасувати це відрядження", – сказав він.

Колеги Порошенка по фракції, зокрема Ірина Геращенко, опублікували розпорядження про скасування відрядження. У ньому написано, що Корнієнко скасував відрядження на підставі листа від нього ж самого.

Сьогодні вранці Петро Порошенко не зміг виїхати за кордон. Прикордонники відмовили йому у виїзду на підставі скасування відрядження. Порошенко сказав, що планував низку зустрічей в Польщі та США, зокрема із новим спікером Палати представників Джонсоном.

Це не перша заборона на виїзд політика – навесні 2022-го він зміг перетнути кордон лише з третьої спроби.

Державна прикордонна служба України повідомила подробиці блокування руху вантажівок на території Словаччини.

Як зазначає пресслужба ДПСУ, блокування почалося нині, 1 грудня, о 16:05 на території Словаччини через пункт пропуску "Вишнє-Нємецке", суміжний українському КПП «Ужгород». Акцію, терміни якої наразі невідомі, проводять представники Спілки перевізників Словаччини.

"Відомо, що перевезення гуманітарної допомоги, інших важливих вантажів, живих тварин, пального та охолоджених вантажів не блокуватимуть. Решту вантажів на виїзд зі Словаччини будуть пропускати в обмеженій кількості, по чотири вантажівки за годину", - зазначили прикордонники.

Крім того, на в’їзд у Словаччину рух блокувати не будуть. Також не обмежуватимуть рух легкового автотранспорту й автобусів.

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