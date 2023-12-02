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На Бахмутському напрямку окупанти обстрілюють українські позиції перед штурмом, – ЗСУ

Ворог активно застосовує авіацію.

На Бахмутському напрямку окупанти обстрілюють українські позиції перед штурмом, – ЗСУ
Фото: "Український свідок"

На Бухамутському напрямку російські війська активно застосовують авіацію, а перед штурмом обстрілюють українські позиції. Про це розповів начальник служби зв'язків із громадськістю Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону.

"Українські захисники відбили 21 ворожу атаку в районі населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка. Ворог активно використовує авіацію, якщо це дозволяє погода... Також зафіксовано 437 обстрілів українських позицій – це і артилерія, і міномети різних калібрів. Бачимо, що на артилерійські обстріли погода не сильно впливає. Перед тим як здійснювати штурмові дії, російські окупанти активно обстрілюють українські позиції", – повідомив Фітьо.

За словами речника ЗСУ, українські військові перебувають в активній обороні, але за першої ж нагоди переходять до атакувальних дій.

"Зараз російські війська намагаються відбити попередньо втрачені свої позиції, успіхів у них немає; намагаються штурмувати малими штурмовими підрозділами "Шторм", "Шторм Z", "Шторм V", які сформовані з колишніх ув'язнених та військовослужбовців-штрафників", – зазначає військовослужбовець.

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку противник вів штурмові дії в районах Григорівки, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де силами оборони відбито 21 атаку. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмуту Донецької області.

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