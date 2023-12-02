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Кремль намагається придушити невдоволення дружин мобілізованих, — розвідка

Верхівка Кремля намагається підкупити невдоволених, або дискредитувати у мережі.

Кремль намагається придушити невдоволення дружин мобілізованих, — розвідка
Фото: EPA/UPG

Російська влада, ймовірно, після невеликих протестів у Москві в листопаді, намагається придушити публічне невдоволення дружин російських військових, у тому числі шляхом спроб підкупити їх або дискредитувати їх в Інтернеті. Про це повідомляє Міноборони Британї з посиланням на звіт розвідки.

"Дослідження незалежних російських ЗМІ та коментарі самих протестуючих дружин свідчать про те, що останніми тижнями влада, ймовірно, пропонувала сім’ям збільшити грошові виплати в обмін на те, що вони утримаються від протестів", — пише розвідка.

Відомо, що 27 листопада 2023 року одна відома онлайн-група дружин військових опублікувала маніфест проти "безстрокової мобілізації".  31 листопада на групу причепили "фейковий" попереджувальне клеймо. Ймовірно, це відбулось з подачі прокремлівських авторів.

"Ймовірно, влада особливо чутливо реагує на будь-які протести, пов’язані з тими громадянами, мобілізованими у вересні 2022 року, які вже понад рік перебувають на передовій", — інформує британська розвідка.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує, що всередині РФ, зокрема, у її європейській частині, зростає соціальна напруга. За даними ГУР, погіршення суспільної ситуації констатують самі російські чиновники та представники спецслужб, зокрема, й у закритих доповідях вищим вождям. Збільшення протестної активності російського населення виражається дедалі вищим невдоволенням війною проти України.

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