В рамках спецпроєкту “Ворог зблизька” публікуємо свідчення контрактника Міністерства оборони Російської Федерації Андрія Яковлева.

Військовослужбовець 30 ОМСБр провоював на території України понад рік. У полон потрапив біля Степового на Донеччині.

Точно місцеперебування свого він не знав, каже, що їм ніколи не казали, куди їх ведуть і для чого.

“Потрапив (у полон. - ред.) по глупоті офіцерського складу. Не сказали точно, куди нам йти, бо самі не знали. Ми тупо зайшли до українських солдат. Нас почали обстрілювати”, - розповідає полонений. Його старшого офіцера убили, він отримав поранення.

Андрій Яковлев скаржиться на відсутність їжі та води у його бригаді - “просто забивали на все”. На постах пили й їли тільки те, що брали із собою, води не бачили по кілька діб. Форму також не видавали.