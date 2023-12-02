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"Ворог зблизька"

"Ворог зблизька". Ч.3. "Офіцери ніколи не казали, куди нас ведуть"

Свідчення контрактника МО РФ.

В рамках спецпроєкту “Ворог зблизька” публікуємо свідчення контрактника Міністерства оборони Російської Федерації Андрія Яковлева.

Військовослужбовець 30 ОМСБр провоював на території України понад рік. У полон потрапив біля Степового на Донеччині.

Точно місцеперебування свого він не знав, каже, що їм ніколи не казали, куди їх ведуть і для чого. 

“Потрапив (у полон. - ред.) по глупоті офіцерського складу. Не сказали точно, куди нам йти, бо самі не знали. Ми тупо зайшли до українських солдат. Нас почали обстрілювати”, - розповідає полонений. Його старшого офіцера убили, він отримав поранення. 

Андрій Яковлев скаржиться на відсутність їжі та води у його бригаді - “просто забивали на все”. На постах пили й їли тільки те, що брали із собою, води не бачили по кілька діб. Форму також не видавали.

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