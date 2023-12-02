Обстріли Донеччини: окупанти вбили мирного жителя (оновлено)

У Донецькій області 1 грудня внаслідок ворожого обстрілу загинула одна цивільна особа, ще двоє зазнали поранення. Про це повідомив в.о. начальника Донецької ОВА Ігор Мороз та МВС УКраїни.

«За 1 грудня росіяни вбили одного жителя Донеччини — у Часовому Яру. Ще 2 людини в області за добу дістали поранення», — написав Мороз.

Як повідомили у МВС, протягом доби ворог завдав 17 ударів по цивільному населенню.

"росіяни атакували 12 населених пунктів: міста Авдіївка, Торецьк, Часів Яр, селищі Північне, селах Богданівка, Богоявленка, Веселий Гай, Ганнівка, Майорськ, Предтечине,Тоненьке, Трудове. Окупанти били з авіації, РСЗВ "Град", артилерії, танків. Пошкоджено 21 житловий будинок", — повідомляють правоохоронці.

Нагадаємо, у Торецьку ворог поцілив по черзі людей за гуманітаркою. 86-річну жінку та двох чоловіків віком 63 й 34 роки доставили у лікарню з осколковими пораненнями.