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Під ударами окупантів опинилися громади Бериславського та Херсонського районів

Постраждали мирні жителі.

Під ударами окупантів опинилися громади Бериславського та Херсонського районів
Фото: Поліція України

Жителі Бериславського та Херсонського району постраждали від ворожих ударів реактивними системами залпового вогню, артилерії, мінометів, танків, авіації та БпЛА. Внаслідок російських атак постраждали мирні жителі. 

Про це повідомляє Національна поліція України.

"Вночі окупанти нанесли удар безпітотником по Тягинці. Внаслідок влучання апарату в будинок зазнала поранення 81-річна місцева жителька. Дорогою до лікарні вона повідомила, що в будинку також перебував її 49-річний син. Під час розбирання завалів співробітники ДСНС було знайшли чоловіка, але, на жаль, той загинув", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 2 грудня через ворожі обстріли на Херсонщині одна людина загинула, ще одна — дістала поранення.

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