Словацькі перевізники заблокували рух вантажівок на кордоні з Україною. Держприкордонслужба розповіла, як усе відбувається

Державна прикордонна служба України повідомила подробиці блокування руху вантажівок на території Словаччини.

Як зазначає пресслужба ДПСУ, блокування почалося нині, 1 грудня, о 16:05 на території Словаччини через пункт пропуску "Вишнє-Нємецке", суміжний українському КПП «Ужгород». Акцію, терміни якої наразі не відомі, проводять представники Спілки перевізників Словаччини.

"Відомо, що перевезення гуманітарної допомоги, інших важливих вантажів, живих тварин, пального та охолоджених вантажів не блокуватимуть. Решту вантажів на виїзд зі Словаччини будуть пропускати в обмеженій кількості, по чотири вантажівки за годину", - зазначили прикордонники.

Крім того, на в’їзд у Словаччину рух блокувати не будуть. Також не обмежуватимуть рух легкового автотранспорту й автобусів.

Нагадаємо, словацькі перевізники заявляють, що їх метою є порятунок транспорту та збереження тисяч робочих місць у транспорті та логістиці. 16 листопада Спілка перевізників на годину заблокувала пункт пропуску "Вишнє-Нємецке". Згодом протестувальники почали пропускати транспорт, тимчасово розблокувавши рух для вантажівок.

Крім того, уряд Словаччини на чолі з прем’єр-міністром Робертом Фіцо вирішив продовжити заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України - заборону поширять також на імпорт меду, цукру, солоду та сої. Водночас країна посилює правила транзиту.