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Міністерства інфраструктури України та Польщі домовилися про часткове розблокування кордону

Зокрема, КПП “Угринів – Долгобичув” відкриють для проїзду порожніх вантажівок.

Міністерства інфраструктури України та Польщі домовилися про часткове розблокування кордону
Фото: Ян Доброносов

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України і Міністерство інфраструктури домовилися про часткове розблокування кордону.

Про це повідомляє пресслужба українського відомства.

Відповідні кроки погодила на зустрічі у Варшаві заступник глави Мінвідновлення Сергій Деркач, держсекретар польського відомства Рафал Вебер і урядова уповноважена з питань польсько-українського співробітництва в галузі розвитку Ядвіга Емілевич.

Серед домовленостей:

  • відкриття пункту пропуску “Угринів – Долгобичув” для проїзду порожніх вантажівок для збільшення пропускної спроможності кордону та зменшення навантаження на інші пункти пропуску; 
  • створення в системі єЧерга окремих пасів для порожніх транспортних засобів на пунктах пропуску “Ягодин – Дорогуськ” та “Краківець – Корчова”. Саме на цих пунктах пропуску є фізичні смуги для порожнього транспорту безпосередньо в пункті пропуску як на українському, так і на польському боці;
  • запуск пілотного проєкту з реєстрацією в єЧерзі безпосередньо перед перетином кордону на пункті пропуску “Нижанковичі – Мальховіце” терміном в один місяць. 

Питання скасування чи змін до “транспортного безвізу” не обговорювали та не вносили у порядок денний. 

При цьому польські протестувальники наполягають на функціонування “Угринів – Долгобичув” та “Нижанковичі – Мальховіце” лише для транспорту на реєстрації ЄС. Однак Мінвідновлення заявило, що така позиція неприйнятна для України та Європейського Союзу, оскільки це дискримінаційна норма щодо інших країн. 

Разом з цим Мінінфраструктури зазначило, що спільно з DG MOVE напрацьовують стратегічні рішення, які дозволять врегулювати ситуацію із чергами на кордоні та зменшити напруження у питанні автомобільних перевезень. Ключовими позиціями є покращення пропускної спроможності наявних пунктів пропуску. Також йдеться про розроблення Плану дій щодо розбудови українсько-польських пунктів пропуску (з українського боку стратегія розбудови вже готова).

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Нагадаємо, напередодні єврокомісарка з транспорту Адіна Велян заявила, що Єврокомісія може запровадити каральну процедуру щодо Польщі через блокування кордону з Україною. Велян також звинуватила польську владу, яка проявляє недостатню ініціативність, щоб розв'язати проблему, що склалася на українсько-польському кордоні.

Тим часом цього тижня після зустрічі з польськими перевізниками міністр інфраструктури Польщі Альвін Гаядур заявив, що польський уряд запровадить посилену перевірку українських перевізників на під’їзних шляхах до кордону.

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