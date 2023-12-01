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Конфісковане російське майно в Україні піде з молотка через "Прозорро.Продажі"

Гроші від його продажу й оренди йтимуть на рахунки Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. 

Конфісковане російське майно в Україні піде з молотка через "Прозорро.Продажі"

Наприкінці листопада 2023 року Кабінет Міністрів України затвердив Порядок управління санкційним майном. Відтепер такі активи реалізовуватимуться через онлайн-аукціони в державній електронній торговій системі Прозорро.Продажі. 

"Організатором електронних торгів з продажу санкційного майна в системі Прозорро.Продажі буде Фонд державного майна (ФДМУ). А гроші від його продажу й оренди йтимуть на рахунки Фонду ліквідації наслідків збройної агресії", – повідомили у Мінекономіки

Щоб взяти участь у аукціонах із продажу санкційного майна, потрібно обрати із переліку і зареєструватись через один з акредитованих в системі Прозорро.Продажі майданчиків.

Уся інформація про онлайн-аукціони з продажу санкційних активів буде доступна на офіційному сайті prozorro.sale. 

Нагадаємо, Фонд держмайна готує до приватизації підсанкційну фірму російського мільярдера Шелкова, основними видами діяльності якої є надання в оренду легкових і вантажних автомобілів, сільськогосподарських і будівельних машин та устаткування тощо.

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