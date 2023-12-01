У листопаді Мінфін залучив 2 млрд доларів пільгового фінансування від міжнародних партнерів

У листопаді 2023 року до державного бюджету України надійшло близько 2 млрд доларів зовнішнього фінансування.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Кошти надаються на пільгових умовах та спрямовуються на фінансування пріоритетних видатків держбюджету, зокрема, забезпечення соціального захисту населення, гуманітарні потреби, оплату праці працівників секторів освіти та охорони здоров’я.

Серед донорів у листопаді 2023 року:

Європейський Союз – 1,6 млрд доларів США;

Гарантія Великобританії через механізм Світового банку – 400 млн доларів США;

Світовий банк – 5 млн доларів США.

Кошти від ЄС – десятий транш у рамках масштабної макрофінансової допомоги (МФД) на 2023 рік. Загальний обсяг фінансування за програмою сягає 18 млрд євро, із яких Україна вже отримала 16,5 млрд євро. Термін погашення кредиту складає 35 років, відсотки та інші платежі за обслуговування боргу замість України компенсуватимуть країни ЄС.

Гарантія Великої Британії – частина п’ятого додаткового фінансування в рамках проекту Світового банку “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні” (PEACE in Ukraine). Термін погашення 19 років із 5-річним пільговим періодом. Загальний обсяг фінансової допомоги під гарантію Великої Британії у поточному році сягає 1 млрд доларів США.

Фінансування від Світового банк є позикою МБРР в рамках проекту Світового банку «Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя» (HEAL Ukraine). У рамках спільного з МБРР проекту у 2023 році вже залучено близько 50 млн доларів США.

За 11 місяців 2023 року Міністерство фінансів України залучило близько 37,4 млрд доларів США зовнішнього фінансування на нагальні потреби держбюджету.

Мінфін України відданий підзвітності та ефективності використання фінансової допомоги від партнерів. З цією метою Міністерство фінансів у співпраці зі Світовим банком забезпечують прозорість залучення і використання зовнішнього фінансування.

Нагадаємо, у жовтні міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що Україні після війни треба буде підтримка партнерів ще п'ять-десять років. Єдиний реальний спосіб зменшити залежність від зовнішньої підтримки в нашій ситуації – це збільшення ВВП у довгостроковій перспективі.