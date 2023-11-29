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Польща запровадить посилений контроль для українських перевізників

Контроль буде на під’їзних шляхах до кордону.

Польща запровадить посилений контроль для українських перевізників
Фото: EPA/UPG

У середу після зустрічі з польськими перевізниками міністр інфраструктури Польщі Альвін Гаядур заявив, що польський уряд запровадить посилену перевірку українських перевізників на під’їзних шляхах до кордону, — пише TVP.

"Результатом цієї зустрічі стане посилення контролю на під’їзних дорогах до прикордонних пунктів, які блокуються. У цих “інтенсивних” перевірках, окрім інспекції автомобільного транспорту, братимуть участь представники Митної, Прикордонної служб та поліції”, — заявив Гаядур.

Таким чином, за словами міністра, Польща боротиметься з нечесною конкуренцією з боку закордонних компаній, які забирають ринок у чесних польських перевізників.

Він також повідомив, що він направив до Єврокомісії подання про створення комітету, який би проаналізував наслідки дії угоди між ЄС та Україною 

Також Гаядур звернувся до українського уряду з проханням відключити систему електронної черги принаймні на двох пунктах пропуску.

Нагадаємо, польські перевізники блокують вантажівки в пунктах пропуску на кордоні з Україною. Формально так вони привертають увагу до своїх вимог, аби захистити польський транспортний ринок. Зокрема, закликають відновити систему дозволів для українських фур. Віднедавна до акції приєдналися аграрії, які, серед іншого, хочуть нижчого сільськогосподарського податку й субсидій на кукурудзу. Ситуація набула загрозливих масштабів. Загинули двоє українських водіїв. А втрати для господарки сягнули сотень мільйонів євро.

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