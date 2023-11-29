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Словацькі перевізники з 1 грудня почнуть блокувати кордон з Україною

Словаки зазначили, що не перешкоджатимуть перевезенню низки вантажів. 

Словацькі перевізники з 1 грудня почнуть блокувати кордон з Україною
Фото: Policia SR Kosicky Kraj

Союз автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) почне блокаду прикордонного пункту "Вишнє Нємецьке – Ужгород" з 15:00 1 грудня "до подальшого повідомлення".

Про це повідомила пресслужба UNAS

Таке рішення президія UNAS ухвалила після переговорів із Міністерством транспорту Словаччини.

Словацькі перевізники зазначили, що не перешкоджатимуть перевезенню низки вантажів - гуманітарних, військової допомоги, живих тварин, палива, а також охолоджених або свіжих товарів. 

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Водночас перевезення комерційних вантажів буде здійснюватися зі швидкістю чотири вантажівки на годину.

UNAS стверджує, що їх метою є порятунок словацького транспорту та збереження тисяч робочих місць у транспорті та логістиці. 

Нагадаємо, 16 листопада UNAS на годину заблокував пункт пропуску Вишнє-Нємецке. Згодом протестувальники почали пропускати транспорт, тимчасово розблокувавши рух для вантажівок

А згодом держсекретарка Міністерства транспорту Словаччини Деніса Жилакова запевнила, що її уряд вживатиме заходів для недопущення блокування кордону з Україною.

Пункти пропуску на кордоні з Україною блокують також польські перевізники. Формально так вони привертають увагу до своїх вимог, аби захистити польський транспортний ринок. Зокрема, закликають відновити систему дозволів для українських фур. 

Віднедавна до акції приєдналися аграрії, які, серед іншого, хочуть нижчого сільськогосподарського податку й субсидій на кукурудзу. Ситуація набула загрозливих масштабів, загинули два українські водіїв, а а втрати для економіки сягнули сотень мільйонів євро.

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