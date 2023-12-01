​Шмигаль: Українські пенсіонери отримають щомісячну доплату до пенсії залежно від віку

Також будуть виплати для малозабезпечених багатодітних сімей у восьми прифронтових районах Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей.

Уряд продовжив програму щомісячних доплат до пенсій за віком.

Про це на засіданні Кабміну повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, пенсії в листопаді були профінансовані на 100%, загалом виплатили 57,8 млрд грн. Також будуть додаткові виплати.

"Пенсіонери, яким виповнилося 80 років і більше, отримають щомісячну доплату до пенсії у розмірі 570 грн. Пенсіонери віком 75-80 років отримають 456 грн, пенсіонери віком 70-75 років — додаткові 300 грн щомісяця", - сказав Шмигаль.

Глава уряду також повідомив про продовження спільно з ЮНІСЕФ програми підтримки для українських родин. Мова йде про виплати для малозабезпечених багатодітних сімей у восьми прифронтових районах Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей. "Такі родини зможуть протягом трьох місяців отримувати по 3600 грн на дорослого та 6600 грн на дитину", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 8032, що передбачає надання пенсій борцям за незалежність України.

Прем'єр Денис Шмигаль повідомляв уже про оновлення пенсійної системи, зокрема, запровадження балів для нарахування пенсій. Так, у 2025 році планують запустити накопичувальну складову пенсій, що дасть змогу отримати виплату в розмірі не менш ніж 50% від середньої заробітної плати протягом життя.