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Україна та Литва домовилися про співробітництво у галузі досліджень і розробок оборонної промисловості

Литва зацікавлена у співпраці з Україною у галузі досліджень і розробок оборонної промисловості.

Україна та Литва домовилися про співробітництво у галузі досліджень і розробок оборонної промисловості
Фото: Міноборони

Україна та Литва розпочинають співпрацю у галузі досліджень і розробок оборонної промисловості. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

"Питання співпраці обговорював у ході робочого візиту заступник Міністра оборони України Юрій Джигир до Литви 29-30 листопада, де він провів зустрічі з Міністром національної оборони Литовської Республіки Арвідасом Анушаускасом, його заступницею Монікою Тучкуте, а також канцлером Міноборони Литви Крістіною Дівятніковайте", ідеться у повідомленні.

Під час зустрічі Юрій Джигир надав інформацію щодо реформування системи оборонних закупівель Міністерства оборони України та боротьби з корупцією у цій сфері, наголосивши, що це питання є принципово важливим для Міністра оборони України Рустема Умєрова.

«Ми цінуємо та підтримуємо зусилля України щодо реалізації оборонних реформ, незважаючи на війну. Литва поділиться знаннями з Україною у сфері створення та підтримки прозорої системи закупівель. Ми передамо свій досвід – з чого починали, яка правова база необхідна, як забезпечити прозорість закупівель і запобігати корупції», – зазначив Арвідас Анушаускас. 

Нагадаємо, міністерство оборони спільно з Міністратегпромом наступного року збільшать у декілька разів виробництво ракет, боєприпасів, озброєння та військової техніки.

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