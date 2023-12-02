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Генштаб: Найбільше ворожих штурмів зафіксували на Авдіївському та Бахмутському напрямках

Упродовж доби на фронті загалом відбулось 69 бойових зіткнень. 

Генштаб: Найбільше ворожих штурмів зафіксували на Авдіївському та Бахмутському напрямках
Фото: Генштаб ЗСУ

На Авдіївському напрямку росіяни вели безуспішні штурмові дії в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського Донецької області. Тут Сили оборони відбили 20 атак. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Бахмутському противник вів штурмові дії в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де українські бійці відбили 15 атак. 

На Мар’їнському ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут українські захисники відбили 9 атак.

На Запорізькому противник 8 разів безуспішно намагався відновити втрачене положення в районах південніше Роботиного, західніше та північно-західніше Вербового Запорізької області. 

На Куп’янському ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де Сили оборони відбили 7 атак. 

На Лиманському противник вів безуспішні штурмові дії в районі Серебрянського лісництва Луганської області, де українські військові відбили 3 атаки. 

На Шахтарському ворог вів безуспішні штурмові дії в районах південно-східніше Вугледару, західніше Старомайорського Донецької області. 

Загалом відбулось 69 бойових зіткнень. 

Ворог завдав три ракетні та 15 авіаційних ударів, здійснив 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

Натомість підрозділи ракетних військ уразили чотири артилерійські засоби росіян. Сили ППО збили керовану авіаційну ракету Х-59.

Ситуація на фронті станом на 18.00 2 грудня така:

  • на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;
  • на Сіверському та Слобожанському противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Козача Лопань Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Костобобрів, Прогрес Чернігівської області; Юнаківка, Грабовське, Лугівка Сумської області; Уди, Ветеринарне, Стогнії Харківської області;
  • на Куп’янському противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Петропавлівка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області;
  • на Лиманському від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області;
  • на Бахмутському під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема Оріхово-Василівка, Часів Яр, Богданівка, Кліщіївка, Нью-Йорк Донецької області;
  • на Авдіївському артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Сєверне,  Степове, Авдіївка, Карлівка, Первомайське Донецької області; 
  • на Мар’їнському противник завдав авіаційного удару в районі Побєди Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились такі населені пункти Донецької області, як Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка;
  • на Шахтарському артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Водяне, Вугледар, Пречистівка, Урожайне Донецької області;
  • на Запорізькому артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Роботине, Мала Токмачка Запорізької  області;
  • на Херсонському артилерійських обстрілів противника зазнали  місто Херсон Херсонської області та Очаків Миколаївської області. 

Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

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Нагадаємо, у ніч на 2 грудня російська армія атакувала Україну 11-ма ударними БпЛА типу "Shahed". Сили ППО збили 10 з 11 ворожих безпілотників у межах Одеської області.

За інформацією Сухопутних військ ЗСУ, на Бахмутському напрямку російські війська активно застосовують авіацію, а перед штурмом обстрілюють українські позиції.

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