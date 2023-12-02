Крім того, глава держави подякував за оборону країни українським воїнам, а також тим, хто працює на українських оборонних виробництвах.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 2 грудня закликав громадян зважати на сигнали повітряної тривоги.

“Будь ласка, не забувайте зважати на сигнали повітряної тривоги, особливо цими днями. Не варто легковажити”, – сказав президент.

Глава держави також подякував за оборону країни українським воїнам, рятувальникам та поліцейським, а також тим, хто працює на українських оборонних виробництвах.

У зверненні президент, серед іншого, зазначив, що цього тижня Росія втратила свій вплив у двох важливих інституціях: організації із заборони хімічної зброї та міжнародній морській організації.

Також президент окремо виділив Німеччину і подякував цій країні за ППО для України.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Україна отримала від Німеччини ще один пакет військової допомоги. Нашим бійцям передали, зокрема, снаряди, далекобійні снайперські гвинтівки і датчики виявлення дронів.