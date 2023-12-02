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Україна отримала від Німеччини ще один пакет військової допомоги

Нашим бійцям передали, зокрема, снаряди, далекобійні снайперські гвинтівки і датчики виявлення дронів.

Україна отримала від Німеччини ще один пакет військової допомоги
Фото: EPA/UPG

Німеччина надала Україні ще один пакет військової допомоги.

Про це йдеться на урядовому сайті ФРН.

Наша держава отримає:

  • чотири тягачі HX81 та стільки ж напівпричепів для них;
  • вісім вантажівок Zetros;
  • три транспортні засоби;
  • два автомобілі прикордонної служби;
  • систему мобільних антен;
  • 15 далекобійних снайперських гвинтівок HLR 338 та 60 тис. патронів до них;
  • 25 лазерних далекомірів;
  • п'ять датчиків виявлення дронів;
  • 3840 артилерійських снарядів калібру 155 м;
  • 250 наборів інструментів з підривним матеріалом.

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Нагадаємо, Німеччина також робить додатковий внесок у розмірі 11,5 млн євро до цільового фонду Україна-НАТО.

Цього тижня Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц обговорили подальшу оборонну співпрацю.

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