Україна отримала від Німеччини ще один пакет військової допомоги

Нашим бійцям передали, зокрема, снаряди, далекобійні снайперські гвинтівки і датчики виявлення дронів.

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Німеччина надала Україні ще один пакет військової допомоги.

Про це йдеться на урядовому сайті ФРН.

Наша держава отримає:

чотири тягачі HX81 та стільки ж напівпричепів для них;

вісім вантажівок Zetros;

три транспортні засоби;

два автомобілі прикордонної служби;

систему мобільних антен;

15 далекобійних снайперських гвинтівок HLR 338 та 60 тис. патронів до них;

25 лазерних далекомірів;

п'ять датчиків виявлення дронів;

3840 артилерійських снарядів калібру 155 м;

250 наборів інструментів з підривним матеріалом.

Нагадаємо, Німеччина також робить додатковий внесок у розмірі 11,5 млн євро до цільового фонду Україна-НАТО.

Цього тижня Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц обговорили подальшу оборонну співпрацю.