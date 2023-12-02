Україна отримала від Німеччини ще один пакет військової допомоги

Німеччина надала Україні ще один пакет військової допомоги.
Про це йдеться на урядовому сайті ФРН.
Наша держава отримає:
- чотири тягачі HX81 та стільки ж напівпричепів для них;
- вісім вантажівок Zetros;
- три транспортні засоби;
- два автомобілі прикордонної служби;
- систему мобільних антен;
- 15 далекобійних снайперських гвинтівок HLR 338 та 60 тис. патронів до них;
- 25 лазерних далекомірів;
- п'ять датчиків виявлення дронів;
- 3840 артилерійських снарядів калібру 155 м;
- 250 наборів інструментів з підривним матеріалом.
Нагадаємо, Німеччина також робить додатковий внесок у розмірі 11,5 млн євро до цільового фонду Україна-НАТО.
Цього тижня Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц обговорили подальшу оборонну співпрацю.