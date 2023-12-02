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У Німеччині завершилися навчання українських військових з експлуатації ЗРК Patriot

Тепер українські військові зможуть самостійно працювати з цим комплексом.

У Німеччині завершилися навчання українських військових з експлуатації ЗРК Patriot

У Берліні повідомили про завершення курсу підготовки ще 70 військових ЗСУ з експлуатації ЗРК Patriot. Тепер українські військові зможуть самостійно працювати з цим комплексом, — пише Deutche Welle з посиланням на Бундесвер.

"Бундесвер підготував другу групу українських військових для роботи з системою протиповітряної оборони Patriot. Про завершення курсу вишколу близько 70 солдатів і офіцерів з України повідомив в п'ятницю, 1 грудня, командувач багатонаціонального тренувального командування генерал-лейтенант Андреас Марлов", — пише видання.

Відомо, що курс підготовки тривав більш ніж шість тижнів на одній з баз військово-повітряних сил у Німеччині, яку публічно не називають.

"Захист повітряного простору України є головним завданням, оскільки російські удари цілеспрямовано нищать цивільну інфраструктури в Україні", — наголосив німецький генерал. 

За словами Марлова, досягнуто такого рівня компетенції персоналу, який дозволить українцям самостійно працювати з цим зенітним ракетним комплексом і, відповідно, виконувати завдання протиповітряної оборони.

"Ми оотримали багато тактичних порад від українців про те, чого вони навчилися в боях з росіянами, починаючи від піхоти й закінчуючи інженерними військами і протиповітряною обороною", — визнав Марлов. 

Нагадаємо, Європейський Союз збільшить фінансування для  навчань українських військових у чотири рази, інвестувавши близько 200 мільйонів євро

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