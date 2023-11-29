ЄС збільшує фінансування для навчання українських військових

Українські військові проходять навчання на танку Leopard 1 під наглядом німецьких і датських інструкторів в тренувальний центрі

Європейський Союз збільшить фінансування для навчань українських військових у чотири рази, інвестувавши близько 200 мільйонів євро. Про це пише AFT.

Видання зазначає, що наразі блок із 27 країн підготував 34 тисячі українських військовослужбовців для роботи на передовій, що робить ЄС найбільшим постачальником тренувань для українських військових.

У Єврокомісії додали, що Європейський фонд підтримки миру збільшив суму зі 194 млн євро до 255 млн. А кількість тих, хто пройшов підготовку, має найближчим часом зрости до 40 000.

Оголошення про виділення додаткових коштів на навчання українців сталося в той момент, коли ЄС намагається зібрати більший пакет довгострокової підтримки для України.

Нагадаємо, інтенсивну підготовку за кордоном пройшли понад 100 тисяч українських бійців. Навчання пройшли у тренувальних центрах більш ніж 30 країн-партнерів.