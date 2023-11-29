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Україна пропонує "розвернути" Трансбалканський газопровід, який будували для російського газу

Газопровід вже частково працює в реверсі.

Україна пропонує "розвернути" Трансбалканський газопровід, який будували для російського газу
Фото: EPA/UPG

Оператор газотранспортної системи України пропонує європейським операторам створити гарантовану потужність для роботи Трансбалканського газопроводу в реверсному режимі. Крім того, в такому режимі газопровід вже частково працює, — йдеться на сайті компанії.

Це дасть змогу з'єднати газові ринки Південно-Східної Європи, де незабаром може виникнути значний профіцит газу, з ринками Центральної Європи.

"Оцінка ринкового попиту, спільно проведена операторами ГТС України, Румунії та Молдови, показала потребу у 20 млн куб. м  на добу для транспортування Трансбалканським маршрутом до українських підземних газових сховищ. Трансбалканський коридор може задовольнити попит замовників, які планують транспортувати газ із Балканського напряму до споживачів Східної та Центральної Європи, а також надати можливість зберігати газ в українських ПСГ", — зазначив керівник ОГТСУ Дмитро Липпа. 

Завдяки наявній інфраструктурі, Трансбалканський газопровід вже частково працює в реверсі: в 2023 році цим маршрутом прокачано понад 0,5 млрд куб. м природного газу.

Нагадаємо, фінський уряд та Сили оборони країни підозрюють, що Росія завдала удару по газопроводу Baltic Connector між Фінляндією та Естонією. Раніше повідомлялося, що Росія намагатиметься зібрати більше розвідданих про нафтогазову інфраструктуру Норвегії в межах зусиль щодо тиску на постачання енергоносіїв до Європи.Осло посилило заходи безпеки на своїх нафтогазових об'єктах після вибухів на "Північному потоці". Країна також отримує допомогу від союзників для захисту цих об'єктів. До того ж Норвегія посилила бойову готовність своїх збройних сил.

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