Колишній генеральний секретар США Генрі Кіссінджер помер у віці 100 років. Про смерть повідомила його консалтингова компанія Kissinger Associates, пише The Guardian.

За свою кар’єру дипломат консультував десяток президентів, зокрема Джо Байдена, і отримав спільну Нобелівську премію за переговори щодо припинення війни у В’єтнамі. Однак він також запам'ятається нехтуванням правами людини і зусиллями захищати корпоративні інтереси США будь-якою ціною.

Він підтримав військового диктатора Індонезії у вторгненні до Східного Тимору, підтримав вторгнення в Анголу режиму апартеїду в Південній Африці та співпрацював з ЦРУ, щоб повалити демократично обраного президента Чилі. Він також дозволив прослуховувати репортерів і своїх співробітників.

Народився 27 травня 1923 року в Німеччині в єврейській сім'ї, одержав ім'я Гайнц Альфред. Його батько, Луїс Кіссінджер, був викладачем історії і географії в жіночому ліцеї. Сам Гайнц Альфред з дитинства дуже захоплювався футболом.

В 1938 році за наполяганням матері сім'я емігрувала від нацистської диктатури до США. Тринадцять родичів Кіссінджерів, що залишилися в Третьому рейху, загинули від рук нацистів під час Голокосту.

У 1943 одержав громадянство США і того ж року вступив до лав Армії США. У 1945 він повернувся до Німеччини вже у ранзі службовця американської військової контррозвідки (Counter Intelligence Corps).

Здобув освіту в Гарварді. Після видатної академічної кар'єри в Гарвардському університеті був призначений радником з національної безпеки за президента Річарда Ніксона у 1969, був державним секретарем у 1973–1977. Його місії в СРСР і Китаї поліпшили відносини США з обома країнами.

У 2008 році Генрі Кіссінджер виступав проти прийняття України в НАТО та за те, щоб Україна залишалась в сфері, "яку росіяни вважають простором власної самосвідомості". Критикував санкції щодо Росії, виправдовував анексію Криму.

26 травня 2022 на економічному форумі в Давосі Кіссінджер порадив Україні віддати свої території Росії. Потім Кіссінджер змінив риторику і підтримав вступ Україну до НАТО.

24 вересня Кіссінджер мав зустріч із президентом України, коли той був із візитом у США.