Норвегія пожертвує 21,3 мільйони євро на продовольчу безпеку України

Норвегія виділяє 250 мільйонів норвезьких крон (близько 21,3 мільйона євро) на продовольчу безпеку України у межах п'ятирічної програми підтримки. Про це повідомив уряд Норвегії.

Так, 4,3 мільйона євро підуть на програму "Зерно з України", яку адмініструє Всесвітня продовольча програма.

Також, 12,7 мільйона євро будуть передані Всесвітній продовольчій програмі у відповідь на їхній екстрений заклик для України.

Крім того, кошти будуть використані для розмінування сільськогосподарських угідь, що дозволить фермерам якомога швидше повернутися до виробництва їжі.

Ще 4,3 мільйона євро відправляться до Трастового фонду допомоги Україні, відновлення, реконструкції та реформ (URTF) Світового банку. Сільськогосподарська програма Банку надає фінансування фермерам в Україні.

"Норвегія продовжить підтримувати народ України. Водночас ми не випускаємо з уваги й інші кризи в усьому світі. Програма Нансена є одним із прикладів того, як нам вдається об’єднати ці зусилля", — зазначив міністр закордонних справ Новергії Еспен Барт Ейде.

Нагадаємо, Норвегія внесла 240 мільйонів норвезьких крон, що складає приблизно 22 млн доларів, до Трастового фонду підтримки реконструкції та економіки України.