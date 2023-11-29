Цілі Росії щодо України не змінилися, – Столтенберг

Ворог має втрати і все більше узалежнюється від Китаю, але, як і раніше, прагне продовжувати війну.

Росія через повномасштабну війну має політичні, військові та економічні втрати. Країна також стає все більше залежною від Китаю. Водночас недооцінювати її не можна, сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу після зустрічі міністрів закордонних справ Альянсу.

У військовому плані Росія втратила значну частину своїх збройних сил. Сотні літаків, тисячі танків і понад 300 000 осіб.

"Економічно Росія також під тиском", – сказав Столтенберг.

Купівлі нафти і газу падають, російські банки під санкціями, іноземні компанії припинили роботу в РФ, а 1,5 млн осіб виїхали з Росії торік.

Столтенберг сказав, що водночас Росію не можна недооцінювати. Путін байдужий до втрат і його цілі щодо України не змінилися.

"Росія має великий ракетний запас на зиму", – наголосив генсек.

Він сказав, що ворог спробує залишити Україну в темряві і холоді. Але генсек зазначив, що союзники по НАТО продовжують зміцнювати ППО України. Нещодавно 20 членів НАТО погодилися сформувати коаліцію ППО для України, щоб захистити міста і українців.