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Киргизстан змінює дизайн державного прапора, бо той схожий на “мінливий соняшник”

Соняшник у киргизькій культурі використовується для опису мінливої та покірної людини, яка готова зрадити заради особистої вигоди.

Киргизстан змінює дизайн державного прапора, бо той схожий на “мінливий соняшник”
Фото: EPA/UPG

Парламент Киргизстану в середу проголосував за зміну дизайну державного прапора, пише Reuters.

Критики, включно з президентом Садиром Жапаровим, заявили, що його центральний елемент виглядає як соняшник, який у місцевій культурі символізує мінливість і рабську покірність.

Прапор центральноазіатської держави, прийнятий у 1992 році після здобуття нею незалежності від Радянського Союзу, зображує жовте сонце, яке одночасно є вершиною традиційного киргизького намету − юрти, із 40 променями на червоному тлі. Але хвилясті промені привернули увагу деяких депутатів у вересні, які зазначили, що вони більше схожі на пелюстки соняшника.

Закон, ухвалений сьогодні парламентом країни в першому читанні, змінює конструкцію стяга, замінюючи хвилясті промені на прапорі прямими.

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Соняшник має особливе значення в киргизькій культурі, еквівалентне значенню флюгера в деяких європейських мовах − воно використовується для опису мінливої та покірної людини, яка готова зрадити заради особистої вигоди.

Такі ідеї вважаються особливо шкідливими в країні, чия відносно невелика економіка значною мірою залежить від її більших партнерів. Більше мільйона киргизів із менш ніж семимільйонного населення працюють за кордоном.

“У нашому суспільстві поширена думка, що наш прапор схожий на соняшник, і це одна з причин, чому країна не може стати з колін”, − заявив минулого місяця президент Жапаров, коментуючи цю ініціативу.

Нагадаємо, влітку депутатам Київської обласної ради, керівникам громад та очільникам міст Київщини представили перші напрацювання геральдистів щодо нового герба та прапора області.

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