Росію вперше не обрали до виконавчої ради Організації щодо заборони хімічної зброї

Україна увійшла до складу ради, як і Польща та Литва.

Росію вперше не обрали до виконавчої ради Організації з заборони хімічної зброї.

Обрали Україну, Литву та Польщу на 2024-2026. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Україна активно сприятиме зміцненню ОЗХЗ. Я вдячний усім країнам, які підтримали наші кандидатури, а також не підтримали обрання Росії. Менш ніж за місяць Росія вперше в історії провалила три голосування до важливих міжнародних органів. Це логічний результат дій держави-терориста: її роль у міжнародних відносинах падає, а ізоляція посилюється", – сказав він.

Організація з заборони хімічної зброї – виконавчий орган Конвенції про заборону хімічної зброї (КХЗ), яка набрала чинності з 1997 року. ОЗХЗ разом з державами-членами працює над досягненням миру, вільного від хімічної зброї. До її складу входять понад 190 країн, а виконавча рада складається з 41 країни, які обираються Конференцією держав-учасниць і змінюються кожні два роки. Для обрання враховуються принцип справедливого географічного розподілу, важливість хімічної промисловості, політичних інтересів і інтересів безпеки. Поточний склад Ради, куди ще входить Росія, дійсний до травня.

Нагадаємо, що раніше РФ виключили з виконавчої ради ЮНЕСКО. Це відбулося уперше.