Німеччина закрила генконсульства у ще двох російських містах

Обробка заяв на візи здійснюватиметься у посольстві ФРН у Москві.

Сьогодні стало відомо про закриття генеральних консульств Німеччині у російських містах Новосибірськ і Єкатеринбург.

Про це йдеться на сайтах дипломатичних представництв.

Обробка заяв на візи здійснюватиметься у посольстві Німеччини у Москві.

“Генеральні представництва в Санкт-Петербурзі, Калінінграді, Єкатеринбурзі та Новосибірську обробку заяв на видачу віз припиняють”, − зазначено у повідомленні.

Генконсульство ФРН у Санкт-Петербурзі водночас надаватиме консультації з консульських і паспортних питань.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Німеччина закрила своє генеральне консульство у російському Калінінграді.

Навесні Федеральне міністерство закордонних справ оголосило про закриття чотирьох консульств Росії у Німеччині. До кінця року німці дозволили продовжувати роботу лише російському посольству в Берліні та ще одному з п'яти генеральних консульств (Бонн, Франкфурт, Гамбург, Лейпциг та Мюнхен). Перед цим Москва обмежила кількість німецьких дипломатів.