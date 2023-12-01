Німеччина закрила генконсульства у ще двох російських містах

Сьогодні стало відомо про закриття генеральних консульств Німеччині у російських містах Новосибірськ і Єкатеринбург.
Про це йдеться на сайтах дипломатичних представництв.
Обробка заяв на візи здійснюватиметься у посольстві Німеччини у Москві.
“Генеральні представництва в Санкт-Петербурзі, Калінінграді, Єкатеринбурзі та Новосибірську обробку заяв на видачу віз припиняють”, − зазначено у повідомленні.
Генконсульство ФРН у Санкт-Петербурзі водночас надаватиме консультації з консульських і паспортних питань.
Нагадаємо, вчора стало відомо, що Німеччина закрила своє генеральне консульство у російському Калінінграді.
Навесні Федеральне міністерство закордонних справ оголосило про закриття чотирьох консульств Росії у Німеччині. До кінця року німці дозволили продовжувати роботу лише російському посольству в Берліні та ще одному з п'яти генеральних консульств (Бонн, Франкфурт, Гамбург, Лейпциг та Мюнхен). Перед цим Москва обмежила кількість німецьких дипломатів.