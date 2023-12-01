​Росія погодилася на тимчасове призначення керівних осіб в ОБСЄ

Генеральний секретар, керівник Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини, спецпредставник з питань свободи медіа і комісар з питань національних меншин продовжать роботу у 2024 році.

Росія погодилася на тимчасове призначення керівних осіб Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), передає "Європейська правда".

Постійний представник США у ОБСЄ Майкл Карпентер повідомив, що переговори завершилися на тому, щоб не залишити Організацію без легітимного керівництва.

"Ми щойно досягнули домовленості про продовження на 9 місяців мандату чотирьох ключових посадовців. Я розраховую, що ця домовленість буде дотримана", – сказав Карпентер.

Відповідно до домовленостей, продовжать роботу у 2024-му генеральний секретар, керівник Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ), спеціальний представник з питань свободи медіа і комісар з питань національних меншин. Посадовці були обрані три роки тому, їхні мандати закінчувалися на початку наступного року.

За словами Карпентера, це дозволить зберегти організацію функціональною. Також члени ОБСЄ домовилися працювати над погодженням повноцінної заміни.

"За цей час ми обговоримо, хто найкраще підходить для того, щоби очолювати організацію", – пояснив постпред США.

Нагадаємо, нещодавно Росія та Білорусь ветували затвердження Естонії наступним головою ОБСЄ. Опісля стало відомо, що головуватиме в Організації Мальта.

Крім того, у європейських посадовців викликає занепокоєння призначення на високі посади у ОБСЄ близьких до Кремля осіб. Йдеться, зокрема, про ексспівробітника російського посольства у Вашингтоні, а нині старшого стратегічного радника секретаріату ОБСЄ Антона Вушкарника. Це може дати можливість Кремлю саботувати роботу міжнародного органу, який мав би бути нейтральним.

Після холодної зустрічі ОБСЄ російського міністра Лаврова у Скоп’є нині він заявив, що немає згоди Росії на голосування за критичні для організації рішення.