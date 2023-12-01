​Данінг, Крюгер і план замислу
​Данінг, Крюгер і план замислу
На Закарпатті запроваджують перевірку документів у всіх жителів
На Закарпатті запроваджують перевірку документів у всіх жителів
​Промислова ставка Верховного головнокомандувача
​Промислова ставка Верховного головнокомандувача
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
Прикордонники не пропустили Порошенка в закордонне відрядження (доповнено)
Прикордонники не пропустили Порошенка в закордонне відрядження (доповнено)
СБУ прийшла з обшуками в Почаївську лавру: клірики ставили під сумнів суверенність України і ображали іудеїв (доповнено)
СБУ прийшла з обшуками в Почаївську лавру: клірики ставили під сумнів суверенність України і ображали іудеїв (доповнено)
Уночі в Бурятії підірвали залізничний шлях між РФ і Китаєм. За спецоперацією стоїть СБУ, – джерела
Уночі в Бурятії підірвали залізничний шлях між РФ і Китаєм. За спецоперацією стоїть СБУ, – джерела
Кіссінджер, який не зрозумів Путіна
Кіссінджер, який не зрозумів Путіна
ГоловнаСвіт

​Росія погодилася на тимчасове призначення керівних осіб в ОБСЄ

Генеральний секретар, керівник Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини, спецпредставник з питань свободи медіа і комісар з питань національних меншин продовжать роботу у 2024 році.

​Росія погодилася на тимчасове призначення керівних осіб в ОБСЄ
Сергій Лавров
Фото: EPA/UPG

Росія погодилася на тимчасове призначення керівних осіб Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), передає "Європейська правда".

Постійний представник США у ОБСЄ Майкл Карпентер повідомив, що переговори завершилися на тому, щоб не залишити Організацію без легітимного керівництва.

"Ми щойно досягнули домовленості про продовження на 9 місяців мандату чотирьох ключових посадовців. Я розраховую, що ця домовленість буде дотримана", – сказав Карпентер.

Відповідно до домовленостей, продовжать роботу у 2024-му генеральний секретар, керівник Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ), спеціальний представник з питань свободи медіа і комісар з питань національних меншин. Посадовці були обрані три роки тому, їхні мандати закінчувалися на початку наступного року.

За словами Карпентера, це дозволить зберегти організацію функціональною. Також члени ОБСЄ домовилися працювати над погодженням повноцінної заміни.

"За цей час ми обговоримо, хто найкраще підходить для того, щоби очолювати організацію", – пояснив постпред США.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, нещодавно Росія та Білорусь ветували затвердження Естонії наступним головою ОБСЄ. Опісля стало відомо, що головуватиме в Організації Мальта.

Крім того, у європейських посадовців викликає занепокоєння призначення на високі посади у ОБСЄ близьких до Кремля осіб. Йдеться, зокрема, про ексспівробітника російського посольства у Вашингтоні, а нині старшого стратегічного радника секретаріату ОБСЄ Антона Вушкарника. Це може дати можливість Кремлю саботувати роботу міжнародного органу, який мав би бути нейтральним.

Після холодної зустрічі ОБСЄ російського міністра Лаврова у Скоп’є нині він заявив, що немає згоди Росії на голосування за критичні для організації рішення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies