Проти футболіста Роналду подали мільярдний позов за рекламу NFT від Binance

Щодо футбольної зірки Кріштіану Роналду подали позов на $1 млрд за його роль у просуванні NFT, випущених криптобіржею Binance. У позові, поданому до федерального суду Південного округу Флориди в понеділок, стверджується, що просування Binance Роналду було "оманливим і незаконним", пише Associated Press.
Партнерство Binance з такими відомими діячами, як Роналду, стверджують позивачі, спричинило дорогі і небезпечні інвестиції. У колективному позові зазначили, що шахрайство Binance змогло досягти такого поширення лише за "добровільної допомоги та сприяння" знаменитостей, як Роналду.
Представники Роналду відмовилися від коментарів. Binance, найбільша у світі біржа криптовалют, не відповіла поки що на запити Associated Press.
NFT Роналду, початкові ціни яких варіювалися від 77 до 10 000 доларів США – це сім анімованих статуй, які зображували Роналду у знакові моменти його життя.
У позові також вимагають від футболіста розкрити, скільки Binance заплатила йому за партнерство.
Нагадаємо, влітку цього року Комісія з цінних паперів та бірж США подала до суду на найбільшу світову криптобіржу Binance та її генерального директора Чанпена Чжао. У скарзі Комісії було 13 звинувачень проти Binance, Чжао та оператора її нібито незалежної американської біржі. Регулятор заявив, що біржа штучно завищувала обсяги торгів і відволікала кошти клієнтів, а також не змогла обмежити доступ клієнтів зі США до своєї платформи та ввела інвесторів в оману щодо засобів контролю за ринком.