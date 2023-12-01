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Проти футболіста Роналду подали мільярдний позов за рекламу NFT від Binance

У колективному позові від футболіста вимагають розкрити, скільки він отримав коштів. Позивачі вважають, що на ризиковані інвестиції їх підштовхнуло те, що їх рекламували відомі люди. 

Проти футболіста Роналду подали мільярдний позов за рекламу NFT від Binance
Фото: binance

Щодо футбольної зірки Кріштіану Роналду подали позов на $1 млрд за його роль у просуванні NFT, випущених криптобіржею Binance. У позові, поданому до федерального суду Південного округу Флориди в понеділок, стверджується, що просування Binance Роналду було "оманливим і незаконним", пише Associated Press

Партнерство Binance з такими відомими діячами, як Роналду, стверджують позивачі, спричинило дорогі і небезпечні інвестиції. У колективному позові зазначили, що шахрайство Binance змогло досягти такого поширення лише за "добровільної допомоги та сприяння" знаменитостей, як Роналду.

Представники Роналду відмовилися від коментарів. Binance, найбільша у світі біржа криптовалют, не відповіла поки що на запити Associated Press.

NFT Роналду, початкові ціни яких варіювалися від 77 до 10 000 доларів США – це сім анімованих статуй, які зображували Роналду у знакові моменти його життя.

У позові також вимагають від футболіста розкрити, скільки Binance заплатила йому за партнерство.

Нагадаємо, влітку цього року Комісія з цінних паперів та бірж США подала до суду на найбільшу світову криптобіржу Binance та її генерального директора Чанпена Чжао. У скарзі Комісії було 13 звинувачень проти Binance, Чжао та оператора її нібито незалежної американської біржі. Регулятор заявив, що біржа штучно завищувала обсяги торгів і відволікала кошти клієнтів, а також не змогла обмежити доступ клієнтів зі США до своєї платформи та ввела інвесторів в оману щодо засобів контролю за ринком.

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