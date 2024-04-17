НБУ: ринок криптовалюти в Україні регулюватимуть за нормами ЄС

Ринок криптовалюти в Україні будуть регулювати за нормами Євросоюзу, оскільки Україна планує стати членом ЄС.
Про це повідомила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.
"Криптоіндустрія, що має дедалі більший вплив на фінансові ринки, потребує уніфікованого регулювання, зокрема імплементації Регламенту про ринки криптоактивів (MiCA)", – зазначила вона.
Також додала, що, оскільки Україна отримала статус кандидата на членство у Євросоюзі, то законодавство країни потрібно адаптувати до європейських норм.
"З огляду на отримання нашою країною статусу кандидата на членство в ЄС, українське законодавство також має бути адаптоване до норм MiCA. Це сприятиме зниженню ризиків для власників криптоактивів та фінансової системи загалом", – додала Рожкова.
- Ще у вересні 2021 року Верховна Рада України схвалила закон "Про віртуальні активи". Він мав набути чинності після внесення відповідних правок до Податкового кодексу. У червні 2023 було представлено нову редакцію, оновлену з урахуванням європейського проєкту MiCA. Жоден із них не запрацював на практиці.
- У грудні 2023 року уряд України презентував Національну стратегію доходів на 2024-2030 роки – до неї включили розробку закону про оподаткування криптовалют, наголосивши на важливості їх регулювання. Через місяць представники НБУ і Верховної Ради заявили, що жоден проєкт не буде ухвалено в поточному вигляді. Чим корисне регулювання ринку криптовалюти для компаній, громадян та держави, у матеріалі LB.ua.