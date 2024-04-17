НБУ: ринок криптовалюти в Україні регулюватимуть за нормами ЄС

Йдеться про імплементацію Регламенту про ринки криптоактивів (MiCA).

Ринок криптовалюти в Україні будуть регулювати за нормами Євросоюзу, оскільки Україна планує стати членом ЄС.

Про це повідомила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.

"Криптоіндустрія, що має дедалі більший вплив на фінансові ринки, потребує уніфікованого регулювання, зокрема імплементації Регламенту про ринки криптоактивів (MiCA)", – зазначила вона.

Також додала, що, оскільки Україна отримала статус кандидата на членство у Євросоюзі, то законодавство країни потрібно адаптувати до європейських норм.

"З огляду на отримання нашою країною статусу кандидата на членство в ЄС, українське законодавство також має бути адаптоване до норм MiCA. Це сприятиме зниженню ризиків для власників криптоактивів та фінансової системи загалом", – додала Рожкова.